Una serata di giochi da tavolo a pochi passi da Milano

Mercoledì 13 marzo al Centro Culturale Pertini arriva una serata gioco imperdibile, dedicata ai giochi da tavolo cooperativi.

La serata

In un gioco cooperativo lo scopo non è sconfiggere gli altri giocatori ma collaborare con loro per battere il gioco: si vince tutti o si perde tutti.

I giochi proposti sono: "Marvel United", "Una vittoria impossibile: Le Barricate di Parma del 1922", "Dorfromantik", "Nebbie su Carcassonne", "Hanabi", "So Clover!", "Pandemic".

Informazioni utili

L'evento è organizzato in collaborazione con DungeonStore Milano Nord.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni scrivere a pertinigamer@csbno.net.