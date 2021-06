Ai Bagni Misteriosi una Serata Haberrante con il grande Alessandro Haber

Pedana + bordo piscina: posto unico 30 euro / I e II settore gradoni + prato: intero 25 euro, ridotto under 26/over65: 15 euro / III e IV settore gradoni + prato: intero 20 euro, ridotto under 26/over65 15€

Prezzo Pedana + bordo piscina: posto unico 30 euro / I e II settore gradoni + prato: intero 25 euro, ridotto under 26/over65: 15 euro / III e IV settore gradoni + prato: intero 20 euro, ridotto under 26/over65 15€

Mercoledì 8 giugno Alessandro Haber andrà in scena ai Bagni Misteriosi in una speciale Serata Haberrante.

Lo spettacolo

Lo spettacolo di Alessandro Haber non e' solo un concerto, ma soprattutto un racconto che darà voce al suo amore per la musica. È da questa passione, e dall’incontenibile voglia di cantare, che la rappresentazione assume l’unicità di un concerto e la fantasia creativa caratteristica del mondo teatrale. “È uno spettacolo atipico - che mischia prosa e musica dal vivo”. Haber mette in gioco le proprie emozioni lasciandosi guidare da un percorso musicale in un viaggio all’interno della memoria, della sua storia, e della sua carriera.

Quindi lo spettacolo riassume canzoni che appartengono ai quattro album all'attivo che Alessandro Haber ha interpretato,e alcuni brani di grandi autori come Luigi Tenco,Sergio Endrigo,Riccardo Cocciante,in più’ "la valigia del'attore”una canzone scritta apposta per lui dal cantautore Francesco De Gregori”,e alcune poesie di Bukowski musicate da Giuseppe Fulcheri e arrangiate dal maestro Sasa’ Flauto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...