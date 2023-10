Salute mentale, una serata speciale per imparare a coltivare il benessere emotivo

Stigma sociale e paura del giudizio altrui. Due ostacoli sulla strada della consapevolezza che vanno assolutamente abbattuti perchè “Non c’è salute senza salute mentale”. Di questo forte messaggio si fa nuovamente portavoce, con la sua seconda edizione, Milano4MentalHealth, l'iniziativa promossa dal Comune di Milano con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi negativi e gli stereotipi sbagliati per porre la salute mentale al centro del dibattito. Proprio nel mese di ottobre, il 10, si celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Salute Mentale e non mancano importanti momenti di divulgazione approfondimento e informazione in tutta la città.

Una serata speciale dedicata al benessere emotivo

Gli specialisti Humanitas Psico Medical Care, giovedì 26 ottobre, saranno protagonisti di una serata a titolo: “Cos’è il benessere oggi?”, cinque incontri a tema per coltivare il nostro benessere emotivo a tutte le età, nella vita di tutti i giorni, tra famiglia, scuola, lavoro e stili di vita.

Qui è possibile trovare il programma della serata e i temi degli incontri:

1. Superare i Disturbi dell'Apprendimento: come riconoscere i campanelli d’allarme? Quali consigli per genitori e insegnanti? In quali casi è bene rivolgersi allo specialista?

2. Social, schermi e tecnologia: gli effetti su bambini e adolescenti: in un'era in cui gli schermi dominano le nostre vite, consigli e strumenti per vivere il mondo digitale in modo consapevole.

3. Affrontare i disturbi del comportamento alimentare (DCA): Come riconoscere e intercettare per tempo i primi segnali? Come intervenire? Un dialogo a più voci tra nutrizionisti e psicologi.

4. Ansia e stress nella società di oggi: essere felici è diventato difficile? Per scoprire i meccanismi alla base di ansia e stress nella società di oggi, quali problemi determinano e come possiamo gestirli per non esserne sopraffatti.

5. Il potere della Mindfulness per la gestione di ansia e stress. Approfondisci la pratica della mindfulness e impara come può influenzare positivamente il tuo benessere emotivo.

Il programma completo

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i relatori e iscrivervi a questo indirizzo.

“Parlare di benessere oggi non può prescindere dal benessere emotivo. Secondo l'ultima indagine condotta da Ipsos*, la salute mentale è la principale preoccupazione degli italiani tra i problemi di salute del Paese”, spiega il prof. Giampaolo Perna, psichiatra e docente di Humanitas University, responsabile Centro per i disturbi d’ansia e di panico di Humanitas San Pio X, direttore scientifico del centro Psico Medical Care di Humanitas. “In particolare oggi, in questo periodo di instabilità che ha profondamente trasformato la vita quotidiana di ognuno di noi - innescato dalla pandemia e continuato oggi attraverso crisi e conflitti - diventa cruciale riflettere sulle sfide che si presentano tutti i giorni, a scuola, a tavola, nel rapporto con il lavoro, con i social e molti altri aspetti sensibili. Dare alle famiglie informazioni e strumenti pratici è fondamentale per prevenire e saper gestire situazioni di disagio”.

Se volete riconoscere i disturbi dell’apprendimento e del comportamento alimentare, le regole per utilizzare social e schermi in modo sano, i meccanismi dell’ansia e le strategie per affrontarla, l'appuntamento è per giovedì 26 ottobre a partire dalle 17.00.

