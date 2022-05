Una serata speciale dedicata a Luigi Tenco

Sabato 28 maggio all'Arci Bellezza si terrà una serata dedicata a Luigi Tenco.

La serata

Sul palco del circolo Arci Bellezza di Milano ripercorriamo i brani più belli di uno dei più grandi e sinceri compositori della storia della musica italiana d’autore: Luigi Tenco.

Una personalità sensibile, dotata di una spiccata intelligenza e non in grado di scendere a patti con se stesso. Destinato a soccombere sotto il peso della “società industriale” e dei suoi mezzi. A sostenere le parole d’amore, di speranza e di protesta del grande artista, ci sarà il cantautore Claudio Lupi: tra brani suonati e cantati al pianoforte, foto, video.

«Non si vive per riuscire simpatici agli altri. A me i soldi, il successo, non interessano, li lascio a quelli più furbi di me in questo genere di cose». (Luigi Tenco)

Prevendite

E' possibile acquistare le prevendite dei biglietti on-line.