Ai Magazzini Generali una serata con Ellen Allien

Mercoledì 5 gennaio ai Magazzini Generali si esibirà Ellen Allien. La dj e produttrice di Berlino torna a Milano per uno show esclusivo insieme a Pfadfinderei.

La serata

Le porte si apriranno alle ore 23 in via Pietrasanta 16, dove gli ospiti troveranno ad attenderli il dj “di casa” Volantis, che darà inizio allo show. Sarà una serata all’insegna della musica techno ed elettronica, mixata con beat appartenenti alla disco music e alle sonorità underground europee, che Ellen ha saputo fare propri. Un evento unico che farà ballare il pubblico fino alle 5 del mattino.

Ellen Allien è resident al club Nitsa di Barcellona e al Circoloco, al DC10 di Ibiza e suona regolarmente al Mondo di Madrid. Nel 2018 ha progettato alcuni rave-party del Tresor e Griessmühle nella sua amata e vibrante città natale. Lì ha presentato la sua serie di eventi globali We Are Not Alone, una one-night ospitata in altre città di tutto il mondo – proprio come il suo negozio di dischi sotto il nome di Vinylism.

Ellen Allien è spesso ospite in diversi festival tra cui il MELT e il N.A.M.E. in Francia, per citarne alcuni. Nel 2017 ha pubblicato “Nost” (BPC330) che include iRemix Singles su BPitch. Hanno avuto successo anche i suoi remix di “Cover Me” dei Depeche Mode (2017) e di Mount Kimbie su Warp (2018).

Per la data milanese Ellen Allien sarà accompagnata da Pfadfinderei, uno studio di progettazione grafica di Berlino fondato nel 1988. Sono specializzati in servizi creativi per l’intrattenimento teatrale, installazioni multimediali di grande formato, fiere ed eventi. Oltre al lavoro su schermo, applicano idee innovative per fondere la luce, il video e il design spaziale. Pfadfinderei offre anche un vasto elenco di font brevettati e pubblicazioni di design.

Pfadfinderei ha iniziato come studio di progettazione incentrato su progetti di stampa, caratteri e loghi. Il nome si traduce in “pathfinder” o “boy scout” in tedesco e si riferisce al lavoro iniziale dello studio con la grafica vettoriale. Ad oggi, i vettori e un approccio riduzionista alla creatività sono il loro segno distintivo, la loro firma. Pfadfinderei mira a produrre idee di design originali, senza tempo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.