Una serata speciale ai Magazzini Generali con il dj Sven Väth

Venerì 1 aprile ai Magazzini Generali si esibirà Sven V ä th. Il dj e produttore discografico tedesco si esibirà live in occasione del suo “Catharsis World Tour”.

Un dj set unico nel suo genere

Sven V ä th, pioniere della musica techno in Germania e tra i maggiori dj di fama mondiale, si esibirà live nella capitale meneghina con un dj set unico nel suo genere, contraddistinto dal sound visionario e avanguardista che lo ha tenuto in cima ai nomi di spicco del settore per oltre quarant’anni. La data rappresenta una delle tappe del “Catharsis World Tour”, con cui il dj presenta il suo omonimo album, il primo dopo vent’anni, e con cui sta facendo scatenare le maggiori città di tutto il mondo.

Informazioni utili

Le porte si apriranno alle ore 23:30 in via Pietrasanta 16, dove gli ospiti saranno accolti prima dal dj tedesco Maurizio Schmitz e dal resident Volantis, che anticipano Sven V ä th. Sarà una serata ricca di musica che li intratterrà fino all'alba.

Biglietti disponibili sul sito dedicato.