Allo Spirit de Milan una serata in onore dei Queen

Venerdì 5 novembre la musica diventa protagonista dello Spirit de Milan. Per l'occasione, infatti, si esibiranno i ’39 Queen Tribute, per una serata con le canzoni dei Queen di musica e solidarietà.

La band

La band dal 2016 è supporter ufficiale italiana per il MPT e autorizzata per la raccolta fondi, quindi sarà possibile donare a favore del Mercury Phoenix Trust, per sostenere la lotta all’Aids e Hiv, anche attraverso un corner con gadget e oggetti unici dell’artista Chiara Tomaini.

