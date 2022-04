Una "Pasqua croccante" all'Arci Bellezza tra indie ed elettronica

Domenica 17 aprile, in occasione di Pasqua, la Palestra Visconti del Circolo Arci Bellezza di Milano ospita la serata "Pasqua croccante": the crispiest party in town tra indie, sexy-techno, electro, disco music, pop e trash-revival, tutto con un unico denominatore: la croccantezza.

La serata

La serata prevede l'esibizione di Bello Figo Tribute Band, Young Signorino, Ziliani, Sibode Dj, Teppa Bros (Lo Stato Sociale) e altri ospiti.

Informazioni utili

Ingresso con tessera Arci e Green Pass.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.