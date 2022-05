La Pongo Night per i bambini all'insegna della creatività

Venerdì 27 maggio al Muba arriva una serata speciale dedicata al pongo.

La Pongo Night

La serata prevede un nuovo format, in orario serale, dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni per dare sfogo alla propria creatività, allenare la manualità e trascorrere una serata speciale pensata solo per loro (i genitori non partecipano all’evento).

Ogni PONGO Night (27 maggio, 31 ottobre e 25 novembre) prevede un tema diverso proposto dagli educatori culturali di MUBA attraverso suggestioni educative e di gioco.

Il primo appuntamento del 27 maggio, Le mani sulla città, è dedicato alle tematiche della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e della conoscenza della città come “ambiente di tutti”. Utilizzando il PONGO i bambini daranno vita a uno skyline corale che si snoderà lungo gli spazi suggestivi del Museo. Quattro ore di gioco e creatività per conoscere in maniera divertente il panorama e il tessuto urbano attraverso il profilo dei suoi edifici, prendendo spunto dai monumenti più rappresentativi e famosi di diverse città sparse per il mondo.