Sergio Armaroli. The secret book

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Centro dell’Incisione, Alzaia Naviglio Grande 66, Milano

15 - 22 settembre 2022

Opening giovedì 15 settembre ore 17.30 - 19



Dal 15 al 22 settembre 2022 presso il Centro dell’Incisione di Milano si terrà The Secret Book, mostra personale dell’artista, poeta, compositore e musicista Sergio Armaroli (1972) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. Questo storico luogo della cultura, una cascina secentesca sulla riva del Naviglio Grande immersa nella natura e da essa compenetrata, si rivela contesto ideale per accogliere le pagine di un particolarissimo erbario, un “libro segreto”, pensato e composto dall’artista all’ombra delle forme vegetali come un linguaggio altrettanto segreto di vita e di crescita.

Formato da diciassette disegni a matita, carboncino e colore su carta, facendo anche ricorso alla tecnica del collage, The Secret Book è una collezione di piante disseccate e classificate compiuta con metodo quasi-scientifico, dove l’intervento artistico integra questa selezionata raccolta con intuitivo di-segno, impronta umana. Imitazione, copia dalla natura tramite la quale Sergio Armaroli ricerca la Forma, come ritmo di crescita prendendo l’avvio dalla presenza, dalla struttura e dall’ingombro della foglia.

Non c’è invenzione in tale pratica artistica, ma volontà di adesione al Naturale come Modello; segno che imita la forma nella sequenza di tempo dell’osservazione e di lettura del Libro, dal dettaglio verso il contesto ambientale, l’habitat. Il libro si apre con particolari di foglie, gruppi di elementi con effetti di ricorsione per concludersi con la descrizione immaginaria di un luogo, di un oggetto o un soggetto come presa di coscienza finale. Il modello derivato dalla Natura si rivela pertanto modello dinamico in atto e processo di crescita, un’evoluzione che rimane segreta in quanto modo e procedimento di disegno/scrittura riservato, dissimulato e nascosto.

La personale di Sergio Armaroli presso il Centro dell'Incisione sarà aperta al pubblico dal 15 al 22 settembre 2022; opening giovedì 15 settembre dalle ore 17.30 alle 19, tutti gli altri giorni apertura al pubblico dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, lunedì chiuso. La mostra è realizzata con la collaborazione di MADE4ART, che ha curato la comunicazione e l'elaborazione digitale del Catalogo, copia anastatica del libro originale.



Centro dell’Incisione

Alzaia Naviglio Grande 66, 20144 Milano

www.centrodellincisione.com

centrodellincisione.naviglio@gmail.com, +39.02.58112621



