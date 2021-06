Sergio Caputo in concerto al Blue Note Milano giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021

Milano, 3 giugno 2021: Doppio appuntamento con Sergio Caputo giovedì 17 e

venerdì 18 giugno al Blue Note Milano per un totale di quattro concerti:

doppio set in entrambi i giorni alle ore 20.00 e alle ore 22.00.

Arriverà in via Borsieri in Trio accompagnato da Fabiola Torresi al basso e

Alessandro Marzi alla batteria: insieme proporranno uno show ricco di tutti i

successi più cari al pubblico del cantautore romano, con alcune rarità che

impreziosiranno i concerti in programma al Blue Note Milano.



Sergio Caputo è uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi. Ha

sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solamente suo,

abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna.

Dal suo esordio nel 1983 con Un sabato italiano ad oggi, Sergio Caputo ha

pubblicato 18 album, ha partecipato al Festival di Sanremo tre volte, ha vissutoe fatto musica in California per molti anni e scritto libri. Molte le collaborazioni

eccellenti, come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony

Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e

molti altri. Recente il suo ultimo successo musicale: Gossip rilasciato a febbraio

2021.