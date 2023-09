Settembre in musica: note di eleganza e solidarietà

Dopo lo straordinario successo del concerto inaugurale della stagione "Settembre in Musica" tenutosi sabato 16 settembre presso la magnifica Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo e Santa Rita a Rodano Millepini, gli amanti della musica hanno avuto il privilegio di assistere a una performance indimenticabile offerta da due solisti di eccezionale talento. Il soprano Monika Lukàcs e il pianista Stefano Ligoratti hanno catturato letteralmente il pubblico con un programma interamente lirico dedicato al centenario della nascita di Maria Callas. Fra le ovazioni del pubblico anche quelle di alcuni loggionisti del famoso Teatro Alla Scala.



La serata di apertura ha gettato le basi per una stagione ricca di emozioni e melodie straordinarie, e il prossimo appuntamento promette di essere altrettanto memorabile. Sabato 23 settembre alle ore 21, gli appassionati avranno l'onore di ascoltare Luca Maggioni alla viola, accompagnato dalla virtuosa Veronika Koprivica al pianoforte. Insieme, ci regaleranno un'esperienza sonora straordinaria, eseguendo le affascinanti Sonate op. 120 di Johannes Brahms. Sarà un'interpretazione che vi lascerà senza parole, un incontro con la musica che non dimenticherete facilmente.



A seguire domenica 24 settembre alle ore 21, ci immergeremo nell'universo dell'opera più celebre d'Italia, "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, attraverso un melologo coinvolgente intitolato "Tessere di un Romanzo. Melologo Storia d'amore e di dolori." Rossella Spinosa ci guiderà attraverso questa epica storia d'amore e sofferenza con musiche originali composte e magistralmente eseguite al pianoforte. Il testo sarà recitato con grande maestria da Gerardo Monizza, offrendo una prospettiva avvincente dell'opera letteraria che tutti conosciamo e amiamo. Questo programma straordinario è reso possibile grazie alla collaborazione con il prestigioso Festival del Melologo.



Ma "Settembre in Musica" è molto più di una semplice serie di concerti. È un'opportunità per unire la passione per la musica all'azione solidale. Tutti gli eventi sono a favore del progetto di volontariato creativo "A TEMPO," un'iniziativa lodevole dell’Associazione milanese il SETTICLAVIO aps volta a portare conforto e supporto nelle RSA della Fondazione Don Gnocchi.

È un connubio perfetto di bellezza artistica e solidarietà umana, unendo le anime attraverso la musica e il sostegno a chi ne ha bisogno.



Non perdete l'opportunità di partecipare a questa straordinaria esperienza musicale e solidale, un'occasione unica per innamorarsi della musica, riscoprire la bellezza dell'opera letteraria italiana e contribuire a una nobile causa.