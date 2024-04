Milano Gelato Week, alla scoperta di nuovi gusti inediti in giro per la città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/04/2024 al 14/04/2024 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 10 al 14 aprile a Milano torna la Gelato Week, manifestazione dedicata al dolce più amato durante l'estate.

Un tour tra i sapori artigianali

Per l'occasione, le gelaterie anche aderiranno all'iniziativa proporranno un gusto in edizione limitata. I clienti potranno scegliere tra ben 10 percorsi diversi, ognuno con 5 gelaterie, in un vero e proprio tour nel regno dei sapori artigianali: cioccolato, pistacchio, stracciatella, nocciola e frutta.

I giri previsti

Si potrà scegliere tra due diversi giri:

Giro Degustazione: il biglietto offre l’accesso a 5 gelaterie del percorso da te scelto, con la possibilità di gustare 1 o 2 gusti in una coppetta piccola in ogni tappa.

Giro Golosone: il biglietto offre l’accesso a 5 gelaterie del percorso che hai scelto con la libertà di gustare 1 o 3 gusti in un cono o coppetta media in ogni tappa.

Inoltre, con il biglietto Golosone si avrà diritto a vantaggi e codici sconto durante la Gelato Week grazie alle partnership esclusive con Deliveroo e Cooltra.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.