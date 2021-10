A Milano arriva la Settimana della pizza

Dal 18 al 24 ottobre lo store milanese di Eataly ospiterà la Settimana della Pizza, un evento che nasce per celebrare un piatto culto della tradizione culinaria italiana. Durante questa settimana sarà possibile fare un viaggio tra i sapori e le varietà delle molteplici forme che la pizza può assumere - alla pala, al padellino, sottile, napoletana e tante altre declinazioni regionali - ed esplorare il mondo della pizza tra tradizione e innovazione.

La manifestazione

La Settimana della Pizza è una kermesse durante la quale saranno presenti grandi maestri e giovani artigiani del settore, con l’obiettivo di proporre punti di vista diversi e nuove interpretazioni di uno dei piatti più iconici del Belpaese. I maestri pizzaioli che parteciperanno all’edizione 2021 proporranno a turno, dai forni dei ristoranti Pizza&Cucina o Pianodue, pizze inedite per i menu di Eataly Milano Smeraldo dando al pubblico l’opportunità di scoprire – per un tempo limitato – impasti e farciture d’autore unici nel loro genere.

Per l’occasione la pizza diventerà protagonista delle proposte gastronomiche del punto vendita milanese di Eataly: sarà infatti possibile scoprire una proposta di pizza diversa per ogni ristorante e banco. I clienti di Eataly Milano Smeraldo potranno deliziare il proprio palato e scoprire per tutta la settimana e in tutti i momenti della giornata una variegata selezione di pizze e farciture. In particolare, al Ristorante Pizza&Cucina si potranno degustare specialità come la montanara con polpa Antonella e Pecorino Romano Cibaria oppure il panzerotto con polpa Antonella e mozzarella fiordilatte Miracolo a Milano. Da Pianodue saranno disponibili le iconiche pizze al padellino di Eataly, mentre in Panetteria sarà la volta della spaccata con la porchetta. Al Bar Lavazza i clienti potranno gustare la pizzetta margherita con mozzarella fiordilatte e polpa di pomodoro Antonella oppure la pizzetta rossa con polpa di pomodoro Antonella, la focaccina con olive verdi e il rustico pugliese con pomodoro e mozzarella.

Protagonista della Gastronomia saranno invece il panzerotto con pomodoro e mozzarella e il panzerotto con cime di rapa e salsiccia. Infine l’angolo dedicato alla Pizza alla Pala sfornerà Farcinata mortadella e crescenza Mambelli, pala boscaiola con salsiccia, funghi champignon, scamorza affumicata e prezzemolo e farcinata con cavolo nero e crescenza Mambelli.

Le proposte didattiche

Tra le proposte didattiche della Settimana della Pizza, non mancheranno laboratori didattici dedicati ai segreti della pizza perfetta e a come realizzare in casa un impasto leggero. A condurli i maestri pizzaioli di Eataly, tra i quali Francesco Pompilio. I corsi sono tutti prenotabili online.





