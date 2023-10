Buon compleanno Tex! Una settimana dedicata al Ranger più famoso dei fumetti

Dal 3 al 9 ottobre alla Rinascente di Piazza Duomo arriva la Tex Week, una settimana di appuntamenti per festeggiare i 75 anni di Tex Willer, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale.

Una settimana imperdibile

Sergio Bonelli Editore celebra questo prestigioso traguardo in compagnia di Rinascente con la Tex Week: una settimana speciale dedicata al Ranger per festeggiare un'icona capace di travalicare i confini del suo tempo, esaltare la bellezza della vita on the road, superare le frontiere e coinvolgere generazioni di lettori con le sue infinite storie.

Racconta Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore: «Quest'anno il nostro Tex compie 75 anni. Per questo vogliamo festeggiarlo con una settimana di iniziative, allestimenti ed eventi speciali dedicati a lui, proprio qui, a Milano, nella città di Sergio Bonelli Editore.

Assieme agli amici di Rinascente, appassionati di fumetti e preparatissimi sul mondo del Ranger e dei suoi pard, abbiamo pensato di offrire a tutti i fan di Aquila della Notte un'esperienza del tutto nuova, che speriamo possa conquistarli. L'augurio mio e di tutta la redazione di via Buonarroti è che durante la Tex Week chiunque visiti la Rinascente di piazza Duomo possa, per 7 giorni, sentirsi a Casa di Tex e celebrare con lui un compleanno sul sentiero dell'avventura. Il Ranger è un eroe sempre in viaggio. Il suo dura da 75 anni ma, come dimostrano i tantissimi lettori di ogni età, è un viaggio appena iniziato, come per ogni anniversario che si rispetti».

Le vetrine della Rinascente

In occasione della Tex Week, tutte le vetrine di Rinascente Milano Piazza Duomo presenteranno una speciale esposizione dedicata al personaggio, la Tex Duomo Exhibition, e prenderanno vita a partire dal 3 ottobre, ricostruendo con evocative maxi installazioni alcune delle più belle copertine e dei più amati personaggi del mondo di Tex, nemico dei prepotenti e dei gradassi.