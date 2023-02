Seven artists on focus - Breakfast in almach - Anna Pennati

7 artisti per 7 sabati intervistati in diretta in galleria.



Seven Artists On Focus vuole essere un nuovo format espositivo. Una mostra “multipersonale”, durante la quale, per tutto l’arco della sua durata, saranno presentati i singoli artisti, con un’intervista che si potrà seguire dal vivo oppure online.



Di volta in volta, attraverso le opere presenti e al dialogo con gli artisti o i curatori dei rispettivi archivi storici, si approfondiranno i temi e i valori di questi 7 grandi artisti, sorseggiando insieme anche un caffè.



Appuntamenti:



Sabato 28 gennaio - Ariel Soulé



Sabato 4 Febbraio - Carlo Ramous



Sabato 11 Febbraio - Kyoji Nagatani



Sabato 18 Febbraio - Anna Pennati



Sabato 25 Febbraio - Salvador Aulestia



Sabato 4 Marzo - Corrado Ferrante