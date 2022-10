SFARZI NASCOSTI - Mostra fotografica

22-10-22 | 05-11-22



La possibilità per un fotografo di visitare luoghi e ambienti abbandonati – e di poterlo fare trasformando la visita in un’indagine minuziosa – conduce a risultati tra loro collegati dalle riflessioni che la visita stessa suggerisce. Anzitutto il passato e lo splendore che ha animato questi ambienti in rovina; le tracce che permangono, infatti, rievocano anni di luminosità, magnificenza, vita vissuta. Tutto questo contrasta però con il senso di vuoto e di silenzio che, unitamente ai segni disgregatori del tempo, sono visibili oggi. Sensazioni che accompagnano il visitatore e ripropongono visioni e ricordi riferibili a un antico splendore. Evidente dicotomia: da un lato il tempo apparentemente fermo, in attesa di un improbabile ritorno agli antichi fasti; dall’altro il tempo che fugge inesorabile e divora ogni cosa.



Mostra a cura di Luigi Matteoni

Esporranno i fotografi:

- Andrea Cherico (lostinthedayyss)

- Daniel Joss

- Sfarzose Disgrazie

- Romeo Battini

- Carlo Arancio (Sicily in decay)

- Luigi Matteoni

- Eleonora e Jack (Urbex in Progress)

- Fabio (Faexplorer)

- Video di Rickyinwonderland.



Spazio Espositivo Via Aosta 17 Milano

Ingresso libero

Inaugurazione sabato 22 ottobre 16:00 - 20:00

Finissage sabato 05 novembre 15:00 - 19:00

Dal 23 al 26 ottobre 15:00 - 19:00

Dal 27 ottobre al 4 novembre su appuntamento al numero 3347746143



Per informazioni:

Luigi Matteoni



3347746143