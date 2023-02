La sfilata in maschera sul Naviglio Grande

Prezzo non disponibile

Sabato 25 febbraio, in occasione del Carnevale, sulle acque del Naviglio Grande si terrà una speciale sfilata in costume.

Vestiti in maschera, tutti i partecipanti si imbarcheranno sui Kayak della Canottieri San Cristoforo, sui Dragon Boat, sulle Barche da Canottaggio o da Voga Veneta. Chi lo desidera - scrivono gli organizzatori - potrà anche venire con il suo SUP o portando la sua canoa. La sfilata partirà dalla Canottieri e arriverà fino in Darsena, dove si festeggerà con musica e coriandoli.

Informazioni utili

Il ritrovo è previsto alle ore 15.30 presso la Canottieri San Cristoforo; l'imbarco è previsto per le ore 16.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi presso la segreteria della Canottieri San Cristoforo chiamando il numero 02.4239097.