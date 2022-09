Gucci porta in passerella modelle gemelle: la sorprendete sfilata

A Milano Gucci porta solo gemelle e gemelle in passerella. Uscivano tenendosi per mano e o poi cominciavano la sfilata, dedicata alla prossima estate e alla tematica del doppio.

In tutto sono state 68 le coppie. Come sempre con Alessandro Michele, lo show è una sorpresa: gli ospiti entravano in metà della sala, trovandosi di fronte una parete di ritratti che si alza a fine passerella mostrando l'altra metà dello spazio, dove sfilavano modelli identici, tanto nel look quanto nell'aspetto.

Una volta svelata la duplicità, i modelli di Gucci uscivano a coppie, tenendosi per mano.