Milano, carnevale secondo il Covid: sfilata di maschere sul Naviglio in gondola

La sfilata di carnevale non si può fare per le restrizioni Covid, ma il sabato di carnevale a Milano è stato festeggiato lo stesso. Non solo da tanti bambini che, complice la zona gialla, hanno comunque indossato un costume e sono stati portati a spasso da nonni e genitori. Ma anche dalla Canottieri San Cristoforo, che ha avuto un'idea "alternativa": la sfilata in gondola lungo il Naviglio. Una soluzione lecita: i partecipanti, distanziati tra loro e da chiunque, hanno svolto attività fisica, consentita dalle normative.

L'iniziativa non è stata "comunicata", sipega la stessa società, per evitare che si verificasse un assembramento di persone. Cosa che, in effetti, sarebbe senz'altro successa. Ma è stata comunque un successo perché tutti coloro che si sono trovati a passeggiare lungo il Naviglio Grande e in Darsena hanno potuto ammirarla. E l'effetto è stato assolutamente suggesivo.

Già nel 2020, per il carnevale che allora cadeva sabato 29 febbraio, Milano aveva dovuto rinunciare alla tradizionale sfilata nel centro storico e a quelle previste in periferia, da Muggiano alla Bovisa, per via delle ordinanze anti contagio che vietavano gli assembramenti: di lì a poco l'Italia sarerbbe entrata in lockdown. Nel 2021 non è ancora possibile replicare le feste del periodo pre Covid, ma l'inventiva consente comunque, nel rispetto delle regole, di festeggiare e rendere più colorata e divertente la città.