Sfilate moda sposa e cerimonia alla fiera sposi Nozze d'autore

Collezioni sposa 2024 e le ultime tendenze del wedding nell'atmosfera da favola di Villa Borromeo di Cassano d'Adda per l'11esima edizione della fiera per gli sposi "Nozze d'Autore", l'ormai affermato evento organizzato da Sposimmagine che quest'anno si svolgerà domenica 12 novembre 2023 dalle 10:00 alle 18:00, come sempre a ingresso gratuito. La mostra mercato dedicata al matrimonio promette ancora di sorprendere e meravigliare le coppie di sposi grazie agli spettacolari allestimenti di oltre 60 espositori selezionati fra professionisti del wedding e artigiani locali: dagli abiti da sposa, cerimonia, sposo e bimbi ai viaggi di nozze, dalle fedi nuziali alle location per matrimoni e catering, dai fioristi ai wedding planner, dalle celebranti per riti civili alle bridal influencer, dalla musica per cerimonie ai fotografi per matrimoni. E inoltre, tatuaggi per le coppie, angoli cubani con degustazioni rum e sigari, cosmetica, estetica, e prove di acconciatura da sposa gratuite per scegliere il look perfetto per il giorno del sì. Previste anche sfilate con abiti da sposa e cerimonia nell'arco della giornata. L'ingresso è gratuito, ma speciali promo-fiera saranno riservate alle coppie preregistrate sul sito di Sposimmagine che presenteranno all'ingresso l'invito-coupon digitale.