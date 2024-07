Il 18 luglio Shamanic Sunset: l'imperdibile party al Belstay Milano Linate

Giovedì 18 luglio dalle 18.30 alle 23.00 un imperdibile evento al Belstay Milano Linate: Shamanic Sunset.

Una Milano che spazia dalla Women in Music alle suggestive atmosfere tribe, fino al rendez-vous con la settimana della moda. Da giugno a settembre tanti gli appuntamenti mensili a pochi passi dalla città con la direzione artistica di Nora Bee DJ.

Milano come Ibiza, l'affascinante festa sciamanica al tramonto

Giovedì 18 luglio al Belstay Milano Linate imperdibile la Shamanic Sunset: qui la linea del cielo e quella del mare evaporano tra i riflessi caldi del tramonto, il ritmo delle percussioni tribe di Dario Tanghetti - musicista della band di Eros Ramazzotti, impegnato nel tour internazionale “Battito infinito world tour” - risuona dalle spiagge di Ibizia e Mikonos. Una magica atmosfera racchiude in una bolla il giardino attorno alla piscina e il mitico dj set di Nora Bee, nota dj milanese, speaker e producer, insieme ai performer, come il famoso graffiti artist Melting Caps che creerà una tela durante la serata, fanno il resto!

La cornice sarà quella di un vero e proprio shimane party da vivere a piedi scalzi, a pochi minuti da Milano: l’atmosfera sauvage allontana i pensieri della quotidianità e gli ospiti si sentiranno catapultati sulla spiaggia, bagnati dalla sunset light di Cala Benirras: pronti per “farsi stupire”?

Informazioni utili sull'evento

Il costo di partecipazione all'evento Belstay Milano Linate di giovedì 18 luglio è di 28 euro a persona e comprende una consumazione più buffet. Per maggiori informazioni e acquisto biglietti vai su Eventbrite.it.

Gli eventi “a bordo piscina” di Belstay Milano Linate

Con l’avvio dell’estate, Belstay Milano Linate ha inaugurato il calendario degli eventi “a bordo piscina”: appuntamenti mensili che invitano gli ospiti a vivere momenti inediti, grazie alla sorprendente miscela di ingredienti che attinge a differenti ambiti.

La struttura della catena Belstay Hotels, che si trova a ridosso dell’aeroporto di Linate (via Bruno Buozzi, Peschiera Borromeo) ed è comodamente collegata al centro di Milano attraverso la linea metropolitana M4, grazie all’ampio spazio outdoor che si sviluppa attorno alla piscina, offre un’interessante formula di intrattenimento per vivere opportunità di svago e attrarre un pubblico vasto.

Daniele Montemurro cluster director of sales Belstay Hotels dichiara: “Gli eventi pensati all’interno del palinsesto estivo di Belstay Milano Linate 2024 sono stati ideati con una mission ben precisa: lanciare dei messaggi chiari. L’evento di luglio è una sorta di “Shimane Sunset” in vero e proprio stile ibizenco. Il palinsesto dei nostri eventi si chiuderà proprio come abbiamo cominciato: rafforzando il nostro “Sé” per non dimenticarci quanto sia importante il nostro benessere e la nostra anima. Teniamo a ringraziare in modo speciale Beatrice Pazi per la sua energia e grande professionalità".

Il prossimo appuntamento si terrà il 19 settembre in occasione della settimana della moda.

Belstay Milano Linate

Belstay Milano Linate è un outsider sulla piazza glamour di Milano: con i suoi colori, il tocco ironico, la competitività tariffaria, la fluidità della formula, attira e convince. Infine, l’inconfondibile stile Belstay pone il sigillo su ogni evento, in cui si lascia spazio all’effetto sorpresa. La struttura con 142 camere di cui 74 superior, ristorante e bar con déhors, piscina esterna, area fitness, 4 sale meeting, la venue è scelta sia dai viaggiatori d’affari, sia da un composito target di turisti, ponendosi, sulla scena dell’ospitalità milanese, quale location attrattiva anche per la clientela della città.

L’hotel 4 stelle rientra nel portfolio del gruppo Belstay Hotels, che conta nel complesso 4 strutture di cui due a Milano. Gli hotel Belstay si caratterizzano per essere dislocati strategicamente nelle vicinanze dei city center ma fuori dal traffico cittadino, e vantano un’identità fortemente connotata nel design italiano e contemporaneo.