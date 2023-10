House of Luxury: un evento senza precedenti a Milano  

La stagione autunnale si apre con un evento senza precedenti: Say Wow è pronta a stupire dal 7 al 15 Ottobre con House of Luxury, una special sale con una selezione eccezionale di 500 brand e sconti imperdibili, fino al 90%.

L'evento firmato Say Wow

Say Wow, l’azienda leader nell'organizzazione di private sales per i più grandi marchi della moda e del design, lancia a Milano House of Luxury, un evento unico nel suo genere. Per questa straordinaria occasione verrà presentata una vasta selezione di oltre 30.000 articoli, tra abbigliamento, calzature, accessori per uomo, donna e bambino, oltre a articoli per la casa, provenienti da oltre 500 brand.

House of Luxury offre un'esperienza di shopping senza eguali grazie al suo innovativo concept. Non si tratta di una semplice “svendita”, l’evento è organizzato in shop-in-shop, diversi brand ognuno con il suo angolo dedicato, insieme ad una vasta area multibrand. Al centro si trova la più maestosa che dà il nome all'evento: la House of Luxury, scrigno dedicato alle creazioni dei più grandi designer del mondo.

Informazioni generali

L’evento si terrà presso Base Milano, una location iconica nel cuore del distretto della moda, in via Tortona 54. Le date da segnare sul calendario sono dal 7 al 15 ottobre. Gli orari dettagliati saranno disponibili online, e per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito Say Wow a partire da domenica 1 ottobre. La partecipazione è gratuita: qui il modulo d'scrizione.

Se sei un appassionato di moda e desideri aggiungere pezzi unici al tuo guardaroba a prezzi imbattibili, la House of Luxury è l'evento imperdibile di questa stagione.