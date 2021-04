A Milano torna anche lo show di rally con auto storiche

Il Master Show 'MILAN E POEU PU' si terrà in occasione del 50° 'Rally delle 4 Regioni'

Con il patronato di Regione Lombardia si correrà quest'anno il 50° 'Rally delle 4 Regioni', una delle competizioni rallistiche più apprezzate sul territorio italiano e internazionale. Alla kermesse prenderà parte anche l'assessore regionale Fabrizio Sala, grande appassionato di rally e motori, in qualità di navigatore.

Il teatro dell'intera manifestazione, in programma dal 2 al 4 luglio, sarà Salice Terme (Pv) e le prove speciali si svolgeranno a Pozzol Groppo (Al), Rocca Susella (Pv) e Oramala (Pv), con un ritorno verso la Valle Staffora, già protagonista negli scorsi Rally Oltrepò.

Per conferire ulteriore prestigio alla competizione l'organizzatore Beniamino Lo Presti, deus ex machina del Milano Rally Show, ha innalzato il valore della manifestazione ottenendo il titolo di Rally Storico Internazionale. In questo modo, saranno garantite prove speciali più lunghe e estesa la possibilità di gareggiare a più vetture, inserendo la partecipazione anche delle auto moderne.

La fase conclusiva sarà il Master Show 'MILAN E POEU PU'. L'appuntamento è per il 4 luglio a Milano, in città.