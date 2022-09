Shunga - immagini della primavera - per riflettere su eros e thanatos

STUDIO BOLZANI

SHUNGA





Ho sempre immaginato che l’arte degli Shunga potesse avere aspetti sconvenienti.

Ma in questo secolo la mostra presentata a Milano a Palazzo Reale nel 2009 e la successiva organizzata al British Museum a Londra nel 2013, mi hanno dato quella liberatoria morale, che mi ha permesso di organizzare nel 2014, nella nostra ben più modesta sede, una mostra considerata interessante dal pubblico, sulle immagini della primavera.

L’interesse è stato notevole, anche per conto di chi avrebbe voluto impossessarsi di tutta la collezione in maniera forse poco limpida.

Ho diffuso nel tempo, con ottima soddisfazione di alcuni acquirenti ciascuna immagine, dialogando sulla bontà esecutiva, sulla cultura giapponese ed inevitabilmente sul costume, l’architettura e la storia nel periodo Edo e Meiji.

Questa esperienza mi ha stimolato a ripresentare una cinquantina di nuove immagini, raccolte pazientemente con mio nipote in questi anni, per continuare tali riflessioni d’arte e non.

Partendo da Platone che nel Simposio spiega la nascita di Eros ,per arrivare al concetto dell ‘Eros e Thanatos freudiano come la luce e il buio , luce dell’intelletto tanto necessaria in questo momento.

Ho infine immaginato e realizzato un piccolo libretto, traccia della mostra, che vuole essere un ricordo della funzione apotropaica di queste immagini.

I samurai, infatti, oltre a impugnare e rispettare la celebrata catana , posizionavano sotto l’armatura una legatura di fogli shunga, sinonimo di vita.



In attesa di un dialogo in sede.



Angelo Bolzani











Cinquanta xilografie erotiche del periodo Edo e Meiji , finemente incorniciate e presentate presso lo Studio Bolzani dal 21 settembre al 6 ottobre.





Mercoledi 21 settembre ore 18.00





E mail : studiobolzani@libero.it www.studiobolzani.com