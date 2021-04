Scuola, al via la 9° edizione di "Siamo nati per camminare"

I bambini delle scuole primarie e dell’infanzia tornano a scuola e ad aspettarli c’è una sorpresa: la 9° edizione di "Siamo nati per camminare".

Dal 12 al 16 aprile saranno infatti oltre 13.000 i bambini di 45 scuole primarie e dell’infanzia che parteciperanno all’iniziativa nata per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casa scuola e per migliorare il rapporto tra i bambini e il proprio quartiere. Anche per questa edizione sarà presente una scuola di Assago.

Un obiettivo ambizioso

Con il claim “Un passo dopo l’altro, dal quartiere al mondo”, l’obiettivo dell’edizione è quello di stimolare una riflessione sul ruolo delle relazioni di quartiere nella vita dei bambini e su come rafforzare la loro rete di conoscenze, diventando parte di una comunità di persone che si sente responsabile dei suoi membri più piccoli. Un tema più che mai sentito ed attuale, in un periodo in cui i bambini vivono ormai da un anno le conseguenze di un brusco cambiamento del contesto scolastico e delle relazioni extradomestiche, in particolare di quartiere.

L’obiettivo è ovviamente puntato sulle scelte di mobilità: muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici dà la possibilità di incontrarsi, conoscersi, capire il mondo che ci circonda e sviluppare un senso di appartenenza ed identità nei confronti della propria comunità e del proprio quartiere.

Il tema di SNPC 20|21 offre dunque una riflessione su come i genitori, gli insegnanti e i membri di una comunità possono permettere ai bambini di sentirsi seguiti e protetti al suo interno.

Una speranza di normalità

“Complimenti alla tenacia degli organizzatori – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità – In un anno di grandi incertezze Siamo nati per camminare rappresenta una speranza di normalità per i nostri ragazzi. Stiamo lavorando a un approccio che ristabilisca un nuovo equilibrio nell'uso di strade e piazze, dando più spazio ai pedoni e ai ciclisti, per diminuire il traffico. Così la città diventa più vivibile e la gente ha piacere a uscire, muoversi, stare in piazza, fermarsi nei bar e nei negozi. La città a 15 minuti significa questo, non essere costretti a muoversi in auto perché i servizi sono più vicini ma anche perché, come ci insegnano con l'esempio queste ragazze e ragazzi ora è possibile scegliere una mobilità alternativa, attiva, sicura e sostenibile”.

La necessità di una mobilità alternativa

“Mai come nell’ultimo anno – dichiara l’assessora all’Educazione Laura Galimberti – è emersa non solo l’importanza, ma soprattutto la necessità di puntare sulla mobilità alternativa e sostenibile e l’Amministrazione ha cercato di favorire questo processo e supportare le famiglie, per esempio istituendo nuove zone car free in prossimità delle scuole. Un percorso che, attraverso il gioco, deve continuare puntando alla sensibilizzazione dei cittadini più piccoli. È per questo che sosteniamo convintamente l’iniziativa Siamo nati per camminare che coinvolgerà tantissimi bambini e bambine alla scoperta del loro quartiere e della loro città”.

“Siamo felici di sostenere questa iniziativa – commenta Umberto Ambrosoli, Presidente di Banca Aletti e di Fondazione BPM – che contribuisce a educare divertendo i più piccoli. Una città che limita l’uso dell’automobile è una città più felice e più rispettosa di se stessa. Andare a scuola a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici diventa una passeggiata, una piccola gita che permette ai bambini di percepire la città a propria misura, li sensibilizza nei confronti dell’ambiente e li fa sentire parte integrante e attiva del proprio quartiere. Stimolare positivamente i più piccoli con queste iniziative consente di avere domani dei cittadini più consapevoli di ciò che li circonda”.

"Siamo nati per camminare" è realizzato e curato da Genitori Antismog, con il patrocinio del Comune di Milano, il sostegno di Fondazione di Comunità Milano e grazie al contributo di Banco BPM, Giochi Preziosi/Go Pop assieme agli sponsor tecnici Ludilabel, FIAB Ciclobby Milano, Collettivo Clown, Le Museanti e WAAM Tours.