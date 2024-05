Sabato 25 maggio Giambellorto e Orto pedagogico Resistente organizzano la prima edizione di SiamoFiori, l’evento milanese di scambio semi e piantine da orto e da giardino (ma anche da balcone).



L’evento è gratuito, inizia alle 16.00, ci ritroveremo nel giardino del Laboratorio di quartiere Giambellino/Lorenteggio – in via Odazio a Milano – per scambiarci varietà insolite di semi, piantine, marze, bulbi e fare due chiacchiere sulle tecniche di coltivazione urbana.



-->h16.00 Apertura e inizio dello scambio amichevole di semi e piantine che andrà a avanti per tutto il pomeriggio: porta le tue varietà e scambiale con gli altri appassionati

- Attività ortistiche per bambini

- Manuel Bellarosa – giardiniere condotto del Giambellino – ci racconterà un po’ di cose su fioriture e cambiamento climatico

- Torneo di calcio balilla

- Merenda

- Performance della FONC



dalle 18.30 aperitivo e quattro chiacchiere sulla coltivazione urbana