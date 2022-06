Silence quartet in concerto al rosetum jazz festival #4

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al penultimo concerto della quarta stagione del Rosetum Jazz festival con Silence Quartet (IT)



Giovedì 23 giugno ore 21.00

GIARDINO ROSETUM

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Silence è l'incontro di quattro musicisti eclettici, che amano sperimentare, che vivono la musica come forma di pura comunicazione, classica, jazz e world music si fondono per dare vita ad un sound unico.



FORMAZIONE:

pianoforte: Roberto Olzer

voce: Sonia Spinello



violoncello: Daniela Savoldi