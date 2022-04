Silvio Berlusconi raccontato da Vittorio Testa. La presentazione del libro

Vittorio Testa, storico capocronista ed editorialista, alla luce di una lunghissima esperienza come inviato per Repubblica, racconta il suo personale Silvio Berlusconi nella presentazione del suo nuovo libro: "B" (Diabasis 2022).



La presentazione del libro avverrà in dialogo con Ferruccio de Bortoli, ex-Direttore del Corriere della Sera, e Mauro Massa, Presidente di Diabasis edizioni.













"Un giorno che non dimenticherà mai, Testa – allora capocronista nella redazione milanese di «Repubblica» – riceve una telefonata da Eugenio Scalfari: «Ti affido Berlusconi, voglio che tu lo segua come un’ombra, in ogni dove, giorno e notte». Non siamo ancora alla “discesa in campo”, al video che comincia con l’indimenticabile «L’Italia è il Paese che amo». «Che fortuna – commentano diversi colleghi in redazione – girerai il mondo in tutta tranquillità». Non va proprio così: per nove anni, dal 1991 al 2000, la sua vita è sconquassata e assorbita dai ritmi frenetici di Berlusconi, tra discorsi, annunci, smentite, inchieste, processi, accordi, liti, colpi di scena. Con un particolare non proprio insignificante: «Repubblica» è sempre stato il giornale nemico di Berlusconi per antonomasia: il che non rende proprio facile la vita dell’inviato-segugio. Ma sono stati anche dieci anni per molti versi impagabili, tra tanti scoop e qualche buco (per i non giornalisti: si prende un buco quando i giornali concorrenti pubblicano una notizia che tu non hai). Dieci anni ricchissimi, professionalmente e umanamente."