Simona Ceccarelli. Radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Galleria d'Arte Certosa di Milano ospita, dal 30 aprile al 15 maggio 2022, la mostra personale “Radici” di Simona Ceccarelli. L'artista, nata a Nogara (VR), trascorre la sua infanzia a Casteld'Ario in provincia di Mantova, fonte di grande ispirazione nella sua carriera artistica. Attualmente vive e lavora a Milano. L'esposizione, a cura di Francesca Bellola, vuole sottolineare il valore delle proprie origini, i ricordi dell'infanzia dell'autrice vissuti nella pianura padana, spesso avvolta dalla nebbia, mantenendo un fascino intimo e introspettivo. Infatti, il territorio si è radicato nell’anima, si è insinuato nel cuore e nella mente dell'artista e ha messo radici profonde, attraverso le quali scorre linfa vitale che alimenta ricordi e visioni di paesaggi indelebili. Le opere selezionate, molte delle quali realizzate ad olio su tela appositamente per la mostra, raffigurano una visione molto dinamica di panorami rivisitati, dove predominano i colori ocra e di terra, contrastati dalle tonalità blu e viola che alludono alle sorgenti d'acqua, quindi alla vita. Una figurazione, la sua, molto libera, alla ricerca di un mondo espressivo e poetico nella vegetazione. I tronchi degli alberi dai rami spogli e i dettagli ravvicinati della campagna si contemplano in un'esplosione di cromie che richiamano l'espressionismo, seppur rivisitato in maniera personale. Un senso dinamico dell’immagine caratterizza i dipinti dell'autrice, orientati verso interpretazioni sempre più libere della realtà. Le composizioni narrano la bellezza e l'armonia della natura che ci porta ad una profonda riflessione sulla noncuranza e spesso sulla disattenzione dell'uomo nei confronti della Terra. Date: 30 aprile – 15 maggio 2022 Inaugurazione: sabato 30 aprile, ore 16 Apertura: sabato e domenica Ingresso libero Orari 15.30-18.30; da lunedì a venerdì su appuntamento Info: francescabellola10@gmail.com www.certosadimilano.com www.viaggionellarte.it