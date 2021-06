Sinas fest* arte/musica/sostenibilità

L' 11 Luglio 2021 si svolgerà il SINAS FEST*, un evento “ibrido” che celebra la sostenibilità attraverso un format multicanale che riunisce in un’unica esperienza reale e digitale, arte e musica, balletto e dj set finale.



Fil rouge della serata il progetto SINAS* (Sustainability is not a Spot*) evento partner della EU Green Week 2021 e curato da Alessandro Federico-Veca con la collaborazione del gruppo di architettura e design Solco, una mostra reale+digitale che si interroga sulla sostenibilità della fashion industry partendo dai “fake-advertising” realizzati dall’autore e sviluppatasi attraverso il confronto dello stesso con dodici esperti di sostenibilità appartenenti a Camera della Moda, Mani Tese, Greenpeace, Slow Fashion Italia, CNA Federmoda Torino ed ancora eco-designers, green influencer e brand sostenibili.



L’evento si svolgerà all’interno del bellissimo giardino condiviso di Milano Green Way, dove si potrà visitare la relativa mostra (fisica e digitale) e contemporaneamente seguire il ricco programma che accompagnerà il pomeriggio: il maestro di handpan Albino Sala che scandirà il ritmo alle poesie, la soprano sudcoreana Keumji Park che si esibirà accompagnata dalla performance di Milano Contemporary Ballet, ed ancora i cantautori Ognibene, Francesca Digito, Dimeglio e Cesare Livrizzi, fino alla chiusura affidata al dj-set di Quelragazzo.



Il Sinas Fest* sarà ospitato all’interno del palinsesto culturale di Orto Cucito, un progetto culturale di inclusione, ecologia e giustizia ideato dalle cooperative sociali Officina dell’Abitare e Opera in Fiore e curato da Caterina Fumagalli.

