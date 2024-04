Esiste un posto segreto a Milano, un luogo unico e affascinante, all’interno di un cortile circondato dagli alti palazzi che fungono da straordinaria quinta teatrale e ne raccontano la vita quotidiana con grande eleganza, ordine e armonia.

Uno spazio, unico e da visitare a ripetizione, dove si alternano mostre d’arte e fotografia, si chiama Atelier Sinergie Milano, non certo per caso, perché qui l’arte è anche espressione orafa che genera gioielli contemporanei particolarmente raffinati.

Alberto Moioli



Per il fuorisalone 2024, l'Atelier apre al pubblico con una bi-personale di Michelangelo Lacagnina e Sara Arnaout: Sinergie creative - ori ad arte

Michelangelo Lacagnina è un Interior production Designer. La sua arte nasce da un senso di profonda appartenenza alla propria terra i cui elementi essenziali vengono da lui interpretati in modo assolutamente personale; il sole, il mare, la terra della Sicilia prendono forma sotto il suo pennello rispecchiandone il modo d’essere, chiaro, luminoso e positivo.

È tra gli artisti selezionati da Dolce&Gabbana per decorare i frigoriferi d’autore Smeg, pezzi unici al mondo ispirati alla tradizione siciliana.

Ha esposto a Los Angeles, Vancouver, NewYork, Londra e per la collezione Heineken limited edition glass 2024 Cristalli di Sale Birra Messina.



SARA ARNAOUT è un'artista POP, realizza le sue opere utilizzando diversi materiali, sovrapponendo collage di fumetti vintage, pittura e resine.

Conosciuta a livello internazionale. ha uno studio galleria SPAZIO ARNAOUT ARTE a Milano, dove lavora ed espone le sue opere più recenti.





Vernissage giovedì 18 aprile ore 17:00 - 20:00 (ingresso libero)Viale Abruzzi, 87 - Milano - MM1-MM2 LORETO