Il musical di Sister Act

Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori promossi da Sister Act sono necessari e fondamentali.



Sister Act torna infatti a Milano, e la serata del 30 novembre sarà dedicata all'attività salva-vite della nostra organizzazione! Il 50% del costo di ogni biglietto sosterrà le nostre attività di accoglienza e assistenza sulla Ocean Viking e ci aiuterà a salvare vite in mare!



Trascorri una serata di divertimento, coinvolgi i tuoi amici e conoscenti, o regala loro un biglietto come dono natalizio anticipato, e avrai la certezza di rendere solidali queste due ore di svago e musica contribuendo, con il tuo biglietto, a salvare vite in mare.



https://donisolidali.sosmediterranee.it/products/biglietti-sister-act-ii-30-novembre-teatro-nazionale-milano