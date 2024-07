Il nuovo skate park di Milano grazie al legno riciclato dopo il nubifragio

Sabato 6 luglio, dalle 16 nella cornice del Parco Lambro, Botellon, il festival urbano su suolo pubblico che coinvolge ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi, e il magazine di cultura skateboard Fotta, danno il via a Fottival, il nuovo grande evento in cui si intrecciano attività legate allo skateboarding, live show e dj set di artisti all’insegna della promozione della cultura ecologica.

I contest e le skate session sono dedicati agli skater che affluiranno all’evento da tutta Italia e si svolgeranno, oltre che nello storico skatepark, su speciali strutture realizzate per l’occasione utilizzando il legno ricavato dai tronchi degli alberi caduti nella tempesta del 25 luglio scorso a Milano.

Questo rende l’evento, oltre a un’occasione di aggregazione e socialità, un momento per riflettere e far riflettere sul tema della crisi ambientale. Le strutture saranno un esempio di economia circolare, un ricordo della tempesta del 25 luglio, un omaggio ai grandi alberi che si sono schiantati al suolo, e un messaggio di coinvolgimento verso l’attivismo e le iniziative che mettono al centro il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico.

Il progetto From the Storm To the People, che ha raccolto i tronchi, è stato realizzato da Crea Productions, l’associazione culturale che organizza il Botellon, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e Verde del Comune di Milano.

“Un’iniziativa importante che - spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi - ci invita a non dimenticare quello che è accaduto con la tempesta del 25 luglio che supportiamo convintamente. Nell’occasione di un festival che radunerà tantissimi giovani nel nome della musica e della passione per la pratica dello skateboard, si portano messaggi importanti: i cambiamenti climatici ci impongono di cambiare le nostre abitudini e di essere tutte e tutti più consapevoli dell’importanza del rispetto della natura. In tale contesto, il tema dell’economia circolare che qui si manifesta con il riuso del legno degli alberi caduti, rappresenta una parte fondamentale delle politiche di adattamento e di mitigazione nei confronti del cambiamento climatico”.