Skate and Surf Film Festival 2024, tre giorni di musica nel cuore di Milano

Dopo il trionfo delle edizioni precedenti, lo Skate and Surf Film Festival torna a Milano come tappa europea di House of Vans, con un Grand Opening che avrà luogo venerdì 31 maggio in Piazza Duca D’Aosta.

Lo Skate and Surf Film Festival rappresenta il primo evento volto a promuovere la cultura del surf e dello skateboard in Italia. Un weekend di prime visioni, con le eccellenze del cinema d'azione e documentari imperdibili sulla scena skate e surf, sia nazionale che internazionale, tutte in concorso. Il programma include inoltre una sezione di film fuori concorso. Un palinsesto ricco di proiezioni che culmina con la Cerimonia di Premiazione, dove la giuria internazionale di esperti decreterà i vincitori tra i film più apprezzati.

L'inaugurazione

Dalle ore 19, sempre venerdì 31 maggio, l'evento si sposterà presso l'Ex Macello, per la serata inaugurale. Lo Skate and Surf Film Festival Milano proseguirà poi per le giornate dell’1 e 2 giugno sempre all’Ex Macello.

Le attività gratis

Le attività gratuite includono una skate school, per chi ama la tavola e vuole imparare; un laboratorio di costruzione della tavole da surf, dove gli shaper fanno vivere un'esperienza immersiva nell'arte della fabbricazione delle tavole; dei workshop di upcycling; sarà allestito inoltre un Pop Up Store di Vans/SSFF dove sarà disponibile il merchandising esclusivo dell'evento, tavole da skate e surf e altri accessori, in collaborazione con i brand selezionati.

Saranno creati podcast con contenuti originali, dando voce ai protagonisti del SSFF, come filmmakers, skaters, surfers, fotografi e artisti. Inoltre, sarà allestita una retrospettiva unica di artisti affermati ed emergenti che hanno plasmato la cultura di queste discipline, con esposizioni di f foto, diapositive, VHS storici e tavole da surf iconiche.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.