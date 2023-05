Il festival di skate e di surf arriva a Milano

Dopo il successo delle scorse edizioni al Base Milano, Skate and Surf Film Festival Milano diventa la prima tappa Europea itinerante di House of Vans e approda all’Ex Macello, una nuova location più ampia e facilmente accessibile a pochi passi dalla stazione di Porta Vittoria.

La nuova location permetterà al festival di avere una nuova dimensione legata ad attività collaterali per famiglie e bambini come il market a cura di East Market.

L'evento

L’evento dedicato agli appassionati e non della tavola, come ogni anno sarà ricco di contenuti: film, documentari internazionali, art show, concerti, workshops, dj set e skate contest. SSFF in questi sette anni ha visto crescere il suo pubblico esponenzialmente, diventando un'istituzione nel panorama milanese ed un punto di riferimento a livello internazionale per i film, tanto che quest’anno sono più di 70 le candidature da ogni parte del mondo.

Come per ogni edizione, gli organizzatori del festival hanno vagliato le numerose pellicole selezionando le 30 migliori provenienti da oltre 18 paesi.

Il programma

Di seguito i contenuti dei tre giorni:

Premiere dei 43 film in concorso da Venerdì alle 16:30. Tra questi sarà presente il capolavoro di Stacy Peralta "The Ying and Yang of Gerry Lopez".

2 contest di skateboarding, uno su rampa progettata da Wald e Nelzi Skate Ramps di dimensioni spettacolari e su un'area street con strutture disegnate da Enrico Gorrea Ctrl+Z.

Skate School per grandi e piccoli, realizzata da Pinbowl: tutti i partecipanti avranno la possibilità di provare e imparare testando le strutture e le rampe utilizzate dai professionisti.

Nella parte di Art Show, pezzi rari verranno presentati dai protagonisti della scena italiana, focalizzata sulle produzioni indipendenti tra cui Alessandro “Zuek” Simonetti, Christian “Osde” Benzoni, ONDE NOSTRE, Alberto Carmagnani e Litoralis Project oltre a due progetti speciali curati da Vans - Where Love Is Illegal e Surf Ghana.

Podcast di Arcade Studio Podcast powered by Frisco e Tuttologic Surf in cui verranno intervistati artisti, skater, filmmaker e personaggi storici della scena italiana e internazionale.

Area vintage by East Market.

Il programma completo sarà disponibile sul sito dedicato.