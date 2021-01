“Skrei. il viaggio” talk online con la fotografa Valentina Tamborra

Mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 18:00 Istituto Italiano di Fotografia propone un talk online dedicato al progetto fotografico "Skrei. Il viaggio" della fotografa e docente IIF Valentina Tamborra, con la partecipazione di Roberto Mutti e Angelo Anzalone.



Il progetto è attualmente esposto alla Fondazione Stelline di Milano a cura di Roberto Mutti. In seguito al DPCM 3 dicembre 2020 la mostra è attualmente chiusa al pubblico e la riapertura prevista per il 16 gennaio 2021 salvo diversi sviluppi dovuti all'emergenza sanitaria.



“Å skrida” in antica lingua vichinga significa “viaggiare, migrare, muoversi in avanti”: da questa espressione deriva il termine skrei. Lo skrei è un particolare tipo di merluzzo norvegese che compie ogni anno una vera e propria migrazione dal mare di Barents verso le acque più calde della costa settentrionale norvegese, al fine di riprodursi. Ed è proprio il viaggio il filo rosso che collega la storia di un pesce a quella di uomini coraggiosi. Una storia di migrazione, di ricerca, di scoperta, che partendo da Venezia e passando per Roma, è arrivata oltre il Circolo Polare Artico, in Norvegia, alle isole Lofoten. Un viaggio lungo chilometri, attraverso epoche e mondi lontani eppure legati l’uno all’altro, dove la cucina diventa elemento di unione.



La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi sul sito di IIF.