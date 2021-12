“Smarcati – Viaggio ai confini della marca”, la presentazione a Milano

Continua il tour di presentazione del libro di Federico Frasson che fa tappa a Milano, la capitale della comunicazione in Italia, venerdì 17 dicembre alle ore 17 presso la Libreria Egea (Viale Bligny 22) con un parterre di ospiti di primo livello tra cui Giampaolo Coletti, giornalista de Il Sole 24 Ore, il pubblicitario Lorenzo Marini, Maria Angela Polesana docente di sociologia alla IULM Milano e Giulio Rodolfo, presidente del premio Mediastar.

Approdato in tutte le librerie dal 9 settembre, “Smarcati – Viaggio ai confini della marca” è un progetto editoriale che racconta il mondo della marca e del suo posizionamento, rimettendo al centro il valore che questi rivestono al di là delle mode che cambiano e i ritmi senza tregua del marketing indisciplinato.

Smarcati è una raccolta di 24 interviste: una formazione messa in campo di esperti che da sempre hanno lavorato e si sono dedicati alla crescita del brand: art director, giornalisti, docenti universitari, graphic designer, sociologi, fotografi, imprenditori, experience designer, responsabili marketing, marketing strategist, copywriter e atleti professionisti.

Tra gli intervistati spiccano i nomi di Lorenzo Marini, art director e tra i più grandi pubblicitari italiani, Francesco Morace, sociologo e saggista di fama nazionale, Riccardo Falcinelli, uno dei designer più conosciuti in Italia e art director per le più importanti case editrici italiane. Ancora, Gaetano Grizzanti, riferimento per la brand identity moderna e autore del libro Brand Identikit – Trasformare un marchio in una marca, Andrea Ingrosso, copywriter e autore del libro Tira fuori la tua lingua e Giovanni Gastel, un’icona nella fotografia italiana scomparso lo scorso 13 marzo e tanti altri esperti.

Un pool di conoscenze messe a sistema in un progetto editoriale nato lo scorso anno per coronare il ventesimo anniversario dell’agenzia castellana creata da Frasson, Fkdesign - associata UNA - che è stato abbracciato e sostenuto dalla prestigiosa EGEA, Casa Editrice dell’Università Bocconi di Milano.

“Smarcati vuole essere un appello al rispetto e alla cura dell’elemento più delicato e meraviglioso che ogni azienda possa desiderare – ha spiegato Federico Frasson, autore del libro – È un invito a non omologarsi a quello che ci circonda e di occupare gli spazi dove ci sentiamo liberi per cogliere l’opportunità di essere davvero unici. È un libro dedicato a chi una marca l’ha creata, vista crescere e cambiare, a chi ha affrontato la sfida di portarla al successo e a chi l’ha imitata, acquisita o ereditata. A chi se ne è innamorato e ce l’ha messa tutta per renderla grande”.

“Oggi 'Smarcati' ha anche un altro significato che è quello di smarcarsi dal covid, tema che è diventato dominante nella comunicazione degli ultimi due anni. Naturalmente questo ha portato le marche a riflettere anche su aspetti di valenza sociale, dove anche tutti noi come persone siamo diventati più consapevoli di alcuni valori, come l'importanza dei rapporti umani. Ma ora è necessario ripartire con più coraggio. Serve riprendere la narrazione che abbiamo lasciato da parte negli ultimi mesi”.

Chi è Federico Frasson?

Federico Frasson, classe 1975. Prima ha costruito le fondamenta sul campo con una lunga esperienza come Art Director in più agenzie della marca trevigiana. Poi ha costruito la sua. Fkdesign nasce nel 2000 come agenzia specializzata nella comunicazione di marca per la crescita del business. Federico Frasson lavora al fianco delle piccole e medie imprese del Nord-Est. Per ogni azienda crea processi di analisi e strategie che definiscono il posizionamento e l’identità di marca. Nel 2021 è stato eletto Rappresentante Territoriale del Triveneto di UNA - Agenzie della Comunicazione Unite.

La presentazione di venerdì si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, ingresso libero previa prenotazione e green pass.