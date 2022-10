Smielegnano: festa della smielatura

Una giornata di festa per mostrare in che modo il miele prodotto dalle api passa dall’alveare al barattolo. Un processo fondamentale quello della smielatura, che Green In Town - associazione legnanese fondatrice del progetto Le Api al Castello - ha deciso di aprire al pubblico nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 al Parco Castello di Legnano per far conoscere un passaggio meno noto della produzione del miele che viene consumato nelle nostre case. La postazione sarà allestita nelle vicinanze del bar.

Due i turni per partecipare all’attività: ore 11:00 e ore 15:00. L’accesso è libero e rivolto a bambini e adulti.



Durante la giornata, sarà possibile visitare gli spazi destinati alle arnie delle Api al Castello per vedere dove vivono, assaggiare il loro miele, conoscere il progetto e fare donazioni per sostenerlo. E chi avrà voglia potrà mettersi in gioco indovinando il peso di un panetto di cera prodotta dalle api. Al termine della giornata sarà svelato il nome del vincitore.





In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 6 novembre 2022.



INFO E CONTATTI



Green In Town - via Roma 24, 20025 Legnano (MI)



tel. 333.8931369



mail: greenintown.legnano@gmail.com



sito: https://www.greenintownlegnano.eu.org



Facebook: @greenintownlegnano - Instagram: @greenintown_legnano