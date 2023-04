All'Ippodromo Snai La Maura battesimo sulla sella sui pony

In occasione della 25^ giornata di corse di trotto, programmate martedì 25 aprile dalle ore 15:25, l’Ippodromo Snai La Maura di via Lampugnano 95 (ingresso gratuito) organizza per il pubblico diverse attività di intrattenimento in cui verranno coinvolte le famiglie e, in particolare, i bambini.

Lo staff dell’animazione, dalle ore 15 in poi, è pronto a proporre diversi giochi di gruppo, laboratori e altre divertenti attività, mentre nello spazio verde dell’ippodromo sono a disposizione i ponies del CIL (Centro Ippico Lombardo) per far vivere l’ebbrezza del ‘Battesimo della Sella’ ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni. Caschetto, giubba ed istruttore per un breve ma emozionante giro in pony.

Non solo. I cancelli dell’ippodromo milanese sono aperti già dalle ore 12:30 in modo tale da offrire ai visitatori la possibilità di pranzare all’aperto (o al chiuso) presso la tavola calda oppure al chiosco a bordo pista: primi e secondi piatti, contorni, dolci, ma anche panini, piadine, focacce farcite e pizzette. Una giornata particolare in cui lo sport e il divertimento sono tutt’uno.