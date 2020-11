Soccorritori in prima linea: per noi l’emergenza non è finita

Vi siete mai chiesti come faccia a finanziarsi un’associazione come Croce Bianca Milano Centro, cioè un’organizzazione di volontariato che presta servizio di soccorso in emergenza?



I costi di gestione sono molti: dall’acquisto delle ambulanze e di tutto ciò che occorre per muoverle e mantenerle in funzionamento ai dispositivi di protezione e sanificazione, il cui consumo è aumentato in modo esponenziale durante questa pandemia.



Forse, però, non tutti immaginano che la sospensione delle manifestazioni pubbliche ed eventi ha anche impatti sull’attività di un’associazione di soccorso come la nostra.



L’emergenza Covid e i due conseguenti lockdown hanno cancellato concerti, sfilate, maratone dove abitualmente Croce Bianca Milano Centro offre i propri servizi di assistenza e soccorso, azzerando un’importante fonte di autofinanziamento.



Inoltre, non potremo organizzare la tradizionale Raccolta Fondi di Natale nelle piazze di Milano.



Infatti, tutti i Soccorritori Volontari a Natale dedicano una giornata del loro tempo nelle strade della città per raccogliere donazioni e trasmettere i valori del soccorso insieme alla propria squadra.



Quest’anno purtroppo tutto ciò non sarà possibile e per questo motivo abbiamo aperto una raccolta fondi virtuale su una piattaforma specializzata, gofundme.com. Vi chiediamo quindi di donare con un semplice click su questo il link: https://gf.me/u/y8w2mj



Come vedete l'obiettivo è importante e il tempo a disposizione per far circolare la campagna e il passaparola è molto poco!



Aiutateci! Condividete e donate con un semplice click https://gf.me/u/y8w2mj





Foto: si ringrazia Fabrizio Spucches