Soen: in arrivo a Milano il supergruppo prog metal, mercoledì 7 settembre, Magazzini Generali

Finalmente in arrivo in Italia l’imponente formazione svedese SOEN per 3 concerti esclusivi posticipati causa pandemia che farà tappa a Milano mercoledì 7 settembre 2022 presso Magazzini Generali, in apertura il trio francese Lizzard e gli opener Ocean Hoarse dalla Finlandia. Le prevendite sono disponibili presso i circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



L’ultimo lavoro IMPERIAL (2021, Silver Lining Music) è la più violenta e dinamica release nel viaggio dei SOEN, che continua ad essere profondamente terapeutico sia per i fan della band che per la band stessa. Otto accattivanti e taglienti canzoni sofisticatamente costruite, che spaziano fra frustrazione, riflessione e speranza. I membri fondatori Joel Ekelöf (voce) e Martin Lopez (batteria), assieme a Lars Enok Åhlund (tastiere e chitarra), Oleksji ‘Zlatoyar’ Kobel (basso) e Cody Ford (chitarra solista) non hanno mai avuto paura di sfidare la nostra percezione della vita e dell’umanità, e IMPERIAL porta avanti l’incredibile viaggio dei SOEN attraverso la psiche della nostra specie e l’enigma dei nostri giorni.

Prodotto da Iñaki Marconi e dalla stessa band, IMPERIAL è stato mixato e masterizzato da Kane Churko, che ha sua volta lavorato con nomi quali Ozzy Osbourne e Bob Dylan, dando alle canzoni quali ‘Illusion’, ‘Modesty’ e l’epica chiusura ‘Fortune’, una dimensione e una ricchezza che raggiungerà ancora più orecchie e menti. La forza e la pura poesia delle dinamiche dei SOEN sono ancora più complete e affilate di prima, in un prodotto che è perversamente nato dalla pandemia COVID-19.



Ascolta i singoli:

Antagonist (Official Lyric Video) > https://youtu.be/oKUuA1MnCs4

Monarch (Official Video) > https://youtu.be/de-g9u2C3i0





www.SOENmusic.com

www.facebook.com/SOENMusic





SOEN

IMPERIAL European Tour 2022

+ LIZZARD + Ocean Hoarse



Mercoledì 7 settembre 2022 - Magazzini Generali - Milano



www.facebook.com/events/687339605511617