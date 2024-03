"Soffio di primavera", i colori dei fiori protagonisti a Villa Necchi

Sabato 9 e domenica 10 marzo Villa Necchi Campiglio a Milano ospita l'undicesima edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo.

Tra primule e viole

Una trentina di vivaisti accuratamente selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e

ciclamini, camelie, viburni, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da

orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi.

E ancora: conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci, cactacee e bulbose, in fioritura tra fine inverno e inizio primavera, nonché piante spontanee con usi officinali e alimurgici.

Non solo piante

Tra gli stand il pubblico troverà, inoltre, concimi e biostimolanti naturali, attrezzi per il giardino e l’orto, come forbici per la potatura di altissima qualità; arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura, giardini d’inverno e cabanes; libri di giardinaggio.

La manifestazione sarà arricchita da laboratori su potature e rinvasi e da workshop dedicati alle attività

primaverili per la cura di giardini e terrazzi durante i quali Luca Dell’Acqua, il giardiniere di Villa Necchi

Campiglio, offrirà suggerimenti e consulenze personalizzate, in particolare sulla cura delle ortensie.

L’incontro gli architetti giardinieri

Molto atteso sarà inoltre l’incontro Gli architetti giardinieri si raccontano a Villa Necchi, con il professor Giuseppe Barbera e la vivaista Anna Peyron in dialogo con il celebre architetto paesaggista Paolo Pejrone, che racconteranno peculiarità e caratteristiche di un lavoro determinato da passione e pazienza; e ancora, l’agronoma e progettista di giardini Laura Cinzia Bassi presenterà il suo libro Potatura degli arbusti.

Una visione innovativa, compendio delle sue conoscenze maturate in questo ambito.

Inoltre, un giro tra gli espositori in compagnia del giardiniere del FAI Umberto Giolli, sarà fonte per i visitatori di preziosi consigli per gli acquisti, ad esempio sui terricci più indicati e in base alle esigenze di esposizione e collocazione delle piante, in vaso o in terra. Infine, i più piccoli potranno dilettarsi nella creazione del proprio erbario in compagnia dell’acquarellista Maura Milani.

L'accessibilità alle persone con disabilità intellettiva

Grazie alla collaborazione con l’associazione “L’abilità” all’interno del progetto “Bene FAI per tutti”, l’evento “Soffio di primavera” è accessibile alle persone con disabilità intellettiva. In particolare, “L’abilità” ha redatto una brochure accessibile, scritta in linguaggio semplificato, che facilita la partecipazione all’evento di un pubblico con disabilità intellettiva.

Il programma

. Sabato 9 marzo

Ore 10.30 - Terrazzi e piccoli giardini: laboratorio con Luca Dell’Acqua, giardiniere di Villa Necchi, sulla cura e

manutenzione primaverile di piante e fiori

Ore 11 e ore 15 - Crea il tuo Erbario, laboratorio per bambini con l’acquarellista Maura Milani finalizzato alla

realizzazione di un erbario con materiali naturali come fiori e foglie raccolti nel giardino di Villa Necchi. Per

bambini dai 5 ai 10 anni e con prenotazione obbligatoria (max 10 partecipanti).

Ore 12.30 - Il paesaggista si racconta: l’architetto Paolo Pejrone parla del mestiere di giardiniere con Anna Peyron e Giuseppe Barbera

Ore 14.30 - La potatura delle ortensie, laboratorio a cura di Luca Dell’Acqua

Ore 16 - Consigli per gli acquisti: visite ragionate agli stand con Umberto Giolli, giardiniere del FAI, che consiglierà ai partecipanti le piante più adatte alle diverse esigenze di esposizione e di collocazione (in vaso o in piena terra), indicando anche il terriccio più adatto a ogni situazione.

. Domenica 10 marzo

Ore 10.15 - La potatura delle ortensie, laboratorio a cura di Luca Dell’Acqua

Ore 11 e 14 - Consigli per gli acquisti, visite ragionate agli stand con Umberto Giolli

Ore 12.30 - L’agronoma e progettista di giardini Laura Cinzia Bassi presenta il suo libro Potatura degli arbusti.

Una visione innovativa.

Ore 16 - Terrazzi e piccoli giardini: laboratorio con Luca Dell’Acqua, giardiniere di Villa Necchi, sulla cura e

manutenzione primaverile di fiori e piante. Con il Patrocinio del Comune di Milano.