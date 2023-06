Sogemi | Tour guidato nuovo mercato agroalimentare foody 2025

Il Mercato Agroalimentare di Milano, attraverso il proprio progetto Foody 2025, sarà tra i protagonisti della quinta edizione della Milano Arch Week - Around Peripheries, prevista tra il 2 e il 11 giugno.



Il giorno 10 giugno, dalle 10.00 alle 11.00, saranno aperti per la prima volta al pubblico i cancelli del nuovo Mercato Foody 2025 (via Cesare Lombroso 54) attraverso un tour guidato. Una occasione per mettere a confronto il nuovo Mercato con le strutture esistenti inaugurate nel 1965 e per vedere da vicino il progetto complessivo di rigenerazione urbana che coinvolgerà l'intero Mercato, con un'area di oltre 700 mila mq.



L'iniziativa della Milano Arch Week prevede una settimana di lecture, talk, tavoli di lavoro, workshop e itinerari che esplorano il futuro dell’architettura e delle città attraverso le voci di architetti, paesaggisti, ricercatori e curatori da tutto il mondo. La Arch Week milanese vuole costituire un momento di confronto sulle energie sociali e culturali della città, volto ad avviare una riflessione collettiva sulle periferie e sulle sfide delle trasformazioni urbane contemporanee.





Per prendere parte al tour guidato del Mercato è necessario accreditarsi all'indirizzo: eleonora.mainardi@foodymilano.it