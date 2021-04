L’Istituto Svizzero ospita la tavola rotonda ‘Il soggetto inaspettatamente trasgressivo’, un evento che tratterà l’‘incontro’ tra comuniste e femministe durante gli anni Settanta attraverso tre interventi da parte dei relatori Chiara Bonfiglioli, Victor Strazzeri e Sara Ventroni, seguiti da un commento di Francisca de Haan



Evento a cura di Victor Strazzeri (Fellow Roma Calling 2020/2021).



I venerdì pomeriggio

I venerdì pomeriggio all’Istituto Svizzero sono dedicati ai nostri residenti. È un’occasione per il pubblico per conoscere in dettaglio i progetti ai quali stanno lavorando durante la residenza di quest’anno.

_____________________________________



05.05.2021

H16:00 CET

Online su Zoom

L’incontro si terrà in inglese



Maggiori informazioni e registrazione: https://bit.ly/32JcUco

Immagine: Lyobov Popova, 'Painterly architectonics', 1917.