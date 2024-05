Un concerto dedicato a Liliana Segre



“Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento di incertezza, prendete per mano l’Italia.”

(Liliana Segre)



Sognatrici, Sognatori è uno spettacolare chorus-flashmob dedicato a Liliana Segre e aperto ai bambini e ai ragazzi di tutta la città.



Sul palco, I Virtuosi del Teatro alla Scala. In programma, oltre al chorus-flashmob, tre opere originali.

Sognatrici, Sognatori nasce dalle scuole elementari e medie come manifestazione spontanea per rendere omaggio alla senatrice, alla sua vita e alla sua azione, e intende celebrare non solo il valore della testimonianza di Liliana Segre nella memoria collettiva, ma anche le sue iniziative e il suo esempio come portatrice di ideali alti, trasversali ed intergenerazionali.



Sognatrici, Sognatori è patrocinato da Gariwo – La Foresta dei Giusti e dal Comune di Milano.



Il chorus-flashmob consiste in un brano da cantare tutti insieme accompagnati da I Virtuosi del Teatro alla Scala. Il brano, tratto dall’opera Sis Apis ispirata alle parole di Liliana Segre, è scaricabile attraverso il Qr-code qui di seguito.

Età consigliata: da 8 anni in su.



L’ingresso è gratuito su prenotazione. Il concerto si terrà giovedì 30 maggio 2024 alle ore 17.30 presso il Teatro Bruno Munari, in via Bovio 5 a Milano.



Prenotazione (obbligatoria) e materiale flashmob (audio e testo) link o QRcode di seguito: https://www.adrmusica.it/sognatrici-sognatori/



PROGRAMMA

Sebastiano Cognolato

Rocky Dreamers (prima esecuzione assoluta)



Enrico Gabrielli

Corto per la signora Segre (prima esecuzione assoluta)



Andrea Pecolo

Come la Rondine (prima esecuzione italiana)





Gallery

Sis Apis (chorus-flashmob)