Solidando. Mercato agricolo a "filiera colta"

Domenica 7 novembre torna "Solidando. Il mercato agricolo a filiera coLta".



Dalle 10:00 alle 18:00, sempre in via Santa Croce 15 a Milano, sempre ingresso libero con green pass.



La formula ripercorre quella della prima edizione: più di 50 imprese agricole, biologiche, solidali presenti con i loro prodotti in vendita, e poi degustazioni, street food, talk di approfondimento, laboratori per i più piccoli, musica.



Eppure le novità sono tante, a partire dallo spazio dedicato al vino.



Ben 12 vignaioli presenti a disposizione per assaggi e spiegazioni, e ancora una degustazione dedicata ai vini di San Colombano al Lambro a cura del somelier Maurizio Maggi (per prenotazioni scrivere a mercato.solidando.visitatori@gmail.com).



Talk e street food saranno invece dedicati al mare.



Durante il talk "La casa dei pesci" interverrà, tra gli altri, Paolo Fanciulli, pescatore e attivista maremmano, ideatore del museo subacqueo al largo dell'Argentario;



l'angolo food sarà affidato invece alle sapienti mani di Alessandro Babbanini che preparerà pietanze a base di pesce per un pranzo che a Milano davvero non ti aspetti.

Infine il workshop per bambini "Come fare il formaggio". Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.



Insomma, è il caso di dire, ce n'è per tutti i gusti.



Segnate il 7 novembre in agenda, aiutateci a diffondere l'evento e non mancate!



TUTTI GLI APPROFONDIMENTI su www.ibva.it

