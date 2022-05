Solidar Rock 2022, il festival solidale della musica e della pace

Dal 25 maggio al 9 giugno a Cassano d'Adda torna SolidarRock, il festival nato con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione dei territori delle province di Milano, Bergamo e Monza e Brianza, prestando particolare attenzione alle nuove generazioni sui temi della pace e del volontariato.

La nuova edizione

La ventesima edizione del festival è in programma nella tradizionale location di Cassano d’Adda presso il campo sportivo in via Valentino Mazzola.

Interamente gratuito, senza fini di lucro e privo di interesse commerciale, SolidarRock è il festival che dal 1999 fonde la cultura alla solidarietà in un contesto di divertimento, conoscenza e impegno sociale: dal suo primo anno di vita, tutto l’incasso di ogni edizione è stato sempre devoluto ai progetti di cooperazione internazionale promossi in Italia e all’estero dall'Organizzazione di Volontariato S'Apre Onlus, l’associazione promotrice della manifestazione nata nel 2002 a Cassano d’Adda con l’intento di contrastare la lotta all'emarginazione sociale degli ultimi e tutelare il rispetto diritti umani.