Solidarietà a Milano festa al convento dei missionari cappuccini per sostenere il popolo ucraino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Anche quest’anno i Frati Cappuccini del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano aprono le porte del loro convento ai cittadini per celebrare l'arrivo dell'estate all'insegna della solidarietà, condividendo momenti di festa. Domenica 19 Giugno, dalle 8 alle 19, adulti e bambini sono attesi nella sede del Centro Missionario per l'evento ”Ancora Insieme”, una giornata di intrattenimenti vari per tutta la famiglia, animata da musica, shopping, street food e laboratori creativi per i più piccoli. Lo scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi da destinare al sostegno delle persone colpite dalla guerra che si rivolgono ai Frati Cappuccini rimasti nel Paese proprio per dare soccorso alla popolazione. “In questo momento drammatico in cui il conflitto non accenna ad arrestarsi, ogni preghiera e sforzo concreto è rivolto alle opere dei nostri confratelli, impegnati ad offrire accoglienza, alimentari e beni di prima necessità a chi non ha più nulla - spiega fra Marino Pacchioni, direttore del Centro Missionario -. Noi Frati Cappuccini missionari siamo vicini a tutti coloro che soffrono. Abbiamo aiutato gli italiani terremotati, siamo presenti direttamente o indirettamente in tanti Paesi tra i più poveri. Ricordiamo il progetto Pane in piazza, per dare lavoro e pane in Etiopia. Domenica ci auguriamo di poter passare insieme ai milanesi un’altra giornata in un autentico spirito di fraternità come ci ha insegnato il nostro Padre fondatore San Francesco”. Programma Apertura: ore 8 con possibilità per i più mattinieri di caffè e brioche Delizie da forno: ore 10- 19 . Pane, pizza, focacce sfornate in diretta no stop dai mitici fornai di Pane in Piazza. Stand gastronomici: ore 11- 14.30. Vendita di salamelle, patatine, focacce farcite e altro goloso street food per la gioia del palato. Zucchero filato e pop corn per tutti: ore 14-17 Shopping: per tutta la giornata, oggettistica e bigiotteria etnica dai 5 continenti e fiori e piantine aromatiche: salvia, rosmarino e basilico, etc. Per i bimbi: ore 14.30 -17. Due simpatici laboratori creativi per imparare a realizzare una tipica maschera africana con l'aiuto della creta e un suggestivo strumento musicale etnico chiamato “bastone della pioggia” utilizzando cartoncini e conchiglie. Musica dal vivo a cura degli amici volontari: ore 15-16.30 Santa Messa: ore 17.30