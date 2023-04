Solo show di stjepan sandrk

Stjepan Sandrk è nato a Osijek in Croazia nel 1984. Si è diplomato all'Accademia in Arti Visive a Zagabria dove ha conseguito anche il PHD.I suoi quadri realizzati a olio, riprendono opere famose di un passato remoto e recente. In maniera estremamente realistica dipinge personaggi presi dalle strade e li pone davanti a quadri di artisti noti in musei e gallerie senza che ci sia necessariamente un legame temporale: noi osservatori esterni rimaniamo in un altro piano ma partecipi della scena artistica. Stjepan Sandrk inserisce spesso nei suoi quadri diversi strumenti che utilizzano gli spettatori (macchine fotografiche, cellulari, bastoni dei selfie) e che rendono ancora più attuali le sue rappresentazioni.L'artista ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero.Vive e lavora a Zagabria.